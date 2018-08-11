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11 Ağustos 2018 14:39

Niğdeli esnafın hesabındaki 30 bin TL’si kayboldu

Niğde’de poşet imalatı yapan bir esnaf, PTT hesabında bulunan 31 bin 250 TL’nin paranın yok olduğunu söyledi.

Niğdeli esnafın hesabındaki 30 bin TL’si kayboldu

11 Ağustos 2018 14:39


Ata Sanayi’de poşet imalatı yapan Harun Yılmaz, PTT hesabına gelen parayı görmek için PTT’nin internet şubesine girdi. Hesabındaki 31 bin 250 liranın olmadığını fark eden Yılmaz, hemen PTT şubesine gidince paranın başka birisine aktarıldığını öğrendi. Yılmaz, hemen Cumhuriyet Savcılığına ve Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.


Yılmaz mağdur olduğunu, işlerinin aksadığını ve maddi sorunlar yaşadığını söyledi. PTT yetkilileri ise sitelerinin güvenli olduğunu belirterek, vatandaşların açılan sahte hesaplara güvenmemelerini ve dikkatli olmalarını istedi.




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