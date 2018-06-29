Niğdeli Öğrenciler, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Karatepe ve Prof. Dr. Bilge Karatepe’nin de hazır bulunduğu ziyarette, öğretmenleri nezaretinde barınağa gelen öğrenciler barınağın birimlerini gezerek belediye veterinerinden bilgi aldı. Öğrencilerin düzenlediği ziyarette hayvanlardaki ve insanlardaki ektoparazitler hakkında bir eğitim verildi.

Niğde’deki çeşitli okullardan ziyarete gelen öğrencilerden katılım oldukça yoğundu. Ziyarette sıcak yaz günlerinin başladığı bu zamanda öğrencilere kene, bit, pire gibi insan ve hayvanlara zarar veren canlılarla mücadelenin önemi anlatıldı.