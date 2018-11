Niğdeli öğrenciler, Bursa ve Çanakkale'yi gezecek

Niğde Emniyet Müdürlüğü "Tarihimizi öğrenelim" projesi kapsamında Çanakkale ve Bursa'yı görmemiş 35 öğrenci için gezi düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü 'Tarihimizi öğrenelim' projesi kapsamında Çanakkale ve Bursa'yı göremeyen 35 öğrencisi için gezi düzenledi. Geziye katılan öğrenciler için Ömer Halisdemir Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlamaya Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve veliler katıldı.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, emniyet teşkilatı olarak gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Gençlerin milli şuurla geleceği inşa edeceklerini belirten Cebeloğlu, "Bu gezideki amacımız eğitim gören güzel kardeşlerimizi bilgilerini sorumluluklarını tarih bilgisini tarih şuurunu geliştirmek amacıyla hazırlanan bir proje. 14'üncüsünü düzenliyoruz. Neden Bursa? neden Çanakkale? bu iki ilinde tarihimizde çok önemli bir yeri var. Biri Osmanlı'nın payitahtı olan bir yer. Diğeri de uğruna destanlar yaratılan bir ilimiz Çanakkale. Dolayısıyla bu özellikleri itibarıyla bu ruhu bizzat Bursa'da Çanakkale'de geçmişimizin izlerini bizzat gidip görmelerini istedik. Bu çocuklar bu milli şuurla geleceğimizi inşa edecek. Geleceğin yöneticileri bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak bizim gençlerimiz. Bu projelerimiz devam edecek. Her fırsatta söylüyoruz her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Yeter ki onlar çalışsınlar idealist olsunlar. Biz her türlü imkanı bunlara sunmaya onların emrinde olmaya devam edeceğiz" dedi