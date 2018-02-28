Niğdeli öğrencilerden Mehmetçiğe destek klibi

Niğde Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmeni Ozan Kavaklı ve öğrenciler, ’Afrin’e Selam Olsun’ sloganıyla Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek vermek için klip çekti. 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in mezarı başında asker ağabeylerine selam gönderen öğrencilere, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve esnaflar da eşlik etti. Danışman öğretmen Kavaklı, öğrenci ve esnaflar çektikleri bu klibi sınırda görev yapan kahraman Türk askerine izletecek.

Askerlere moral vermek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Kavaklı, "Etkinliğe katılan öğrencilerin, öğretmenlerin, esnafların ve Niğde halkının Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olumlu ve coşkulu tavırları bizleri mutlu etti. Özellikle öğrenciler böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu oldular. Tüm etkinlikleri bir video haline getirerek sosyal medyada paylaşmayı ve daha büyük kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz. Niğde, öğretmeni, öğrencisi, esnafı ve halkı ile ordumuzun yanında olduğunu ve Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediğini bir kez daha ispatladı. Öğrencilerdeki vatan, millet, bayrak bilinci tam ve bu bilinç devam ettikçe Türk Milletinin sırtı yere gelmeyecek. Ayrıca okul müdürümüz Ali Koç’a videonun hazırlanması süresince gösterdiği ilgi alaka ve desteklerinden ötürü teşekkür ederiz" dedi.