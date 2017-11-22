Niğde’nin Bütçesi 80 Milyon TL

Yapılan görüşmelerde bütçe 80 Milyon TL olarak belirlendi. Bütçe görüşmeleri sonrası Meclis üyeleri ile bir araya gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bütçenin Niğde’ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Meclis üyelerinin birlik ve beraberlik içerisinde bütçeyi oluşturmalarından dolayı teşekkür eden Şimşek, ‘‘Kasım ayı içerisinde 20 günlük bir çalışma neticesinde 2018 bütçesini oluşturmuş durumda. Bu bütçeyi oluştururken yine her zaman olduğu gibi büyük bir işbirliği ve dayanışma içerisinde bu bütçeyi oluşturdunuz. Hepinize teşekkür ediyorum’’dedi.

Bütçenin yüzde 75’i yatırımlar için harcanacak

Geçen yıl 60 Milyon olan bütçenin bu yıl 80 Milyon’a çıkarıldığını ifade eden Şimşek konuşasında şunları söyledi: ‘‘Geçen yılın bütçesi yaklaşık 60 milyon civarında idi. Yine bu bütçemizde bizler İl Özel İdaremiz olarak özellikle köylerimizde ki alt yapı ve üst yapının ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışmalar yaptık. Köylerimizde yaşayan halkımızın hayat standardını yükseltme, onların huzur ve mutluluğunun artması için bu bütçemizi alt yapı ve üst yapı hizmetlerine harcamış olduk. Bu yapılan hizmetlerden bahsetmek gerekirse, 2017 yılı sonunda 490 km sathi kaplama, 74 km ise bitümlü sıcak asfalt karışımı gerçekleştirilmiştir. 21 milyon TL’lik içme suyu ve kanalizasyon tesisi, 17 milyon TL’lik tarımsal hizmetler, 260 bin metrekarelik parke kaplama gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde Niğde İlimizde asfaltsız, içme suyu olmayan, kanalizasyonu olmayan köyümüz kalmamıştır. Tüm köylerimizin köy içi yolları da kilitli parke ile döşenmiştir. İlimizin patates bitkisine bağımlılığı ortadan kaldırılmış, alternatif ürün arayışı çerçevesinde çilek, kiraz, elma, kavun, karpuz, domates ve yem bitkileri gibi ürün yelpazesi gibi çeşitlilik sağlanmıştır. 2018 bütçesi ise 80 milyon TL olarak gerçekleştirilmiş ve yüzde 34 artış sağlanmıştır. Bu bütçenin yüzde 25’si cari harcamalar, geriye kalan yüzde 75’lik kısım ise yatırım harcamalarına tahsis edilmiştir. Bu 80 milyonluk bütçenin bütçe içerisinde Ahiler Kalkınma ajansı, Kop İdaresi ve KÖYDES gibi dış kaynaklardan aldığımız hibe yoktur. Dış kurumlara 14 milyon TL, bu bütçeyle kendi bütçemize ise 66 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu bütçenin ilimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum’’

Vali Şimşek, Niğde İL Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Meclis üyeleri ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol ile çalışanlara teşekkür etti.