Niğde'nin bütçesi belirlendi

İl Genel Meclis Toplantısına katılan Vali Şimşek, 2019 yılı bütçesinin meclis üyelerinin yaklaşık 1 ay çalışma sonucunda tamamladığını belirterek şunları dedi; "2019 yılı bütçemiz geçmiş yıla oranla yüzde 25 artış gösterdi. 2018 yılı bütçesi 80 milyon iken 2019 yılı bütçemiz 100 milyon olarak gerçekleşti. 100 milyonun içerisinde dış kaynaklardan gelecek miktarlar yok. KOP'tan, Ahiler ajansından ve KÖYDES'ten gelecek miktarlar bu bütçemiz içeresinde yer almıyor.”

2018 yılı bütçesinin köylerin alt ve üst yapı çalışmalarına harcandığını kaydeden Vali Şimşek; "2018 yılı bütçesiyle neler yaptık. Köylerimizin alt yapısına ve üst yapısına harcamış durumdayız. 460 kilometrelik sathi kaplama gerçekleştirdik. Şuan kadar 130 kilo metre sıcak asfalt yapıldı. 50 milyon TL harcama gerçekleştirildi. Bu çalışmalarımız devam ediyor. 18 milyonluk içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapıldı. 25 milyonluk tarımsal sulama hizmeti gerçekleştirildi. 260 bin metre karelik köy içi yollarımıza kilitli parke döşemesi yapıldı. Aktaş mevkiine 3 adet oyma depo yapıldı. Toplam depo sayımız 5'e yükseldi. 2018 yılında 9 adet halı saha yapıldı. Toplam halı saha adedimiz 63 oldu. Köy ve kasabalarımızda 200 adet otobüs durağı yapıldı. 2 bin kişilik yüksek öğrenim yurdu tamamlanarak toplam yurt kapasitemiz 6 bin öğrenciye çıkartıldı. Tüm köylerimize oturma bankı yapıldı. 2018 yılında ve bugüne kadar yapılan hizmetlerle tüm köylerimiz köy içi yolları kilitli parke tüm köy yolları asfalt ve grup köy yollarının bir kısmı ise sıcak asfalta kavuşturulmuş oldu. Tarımsal alanda yapılan çalışmalarda ilimizin çiftçisinin sulu tarıma geçişi sağlanmış ve geliri de arttırılmıştır” şeklinde konuştu.