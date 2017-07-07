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07 Temmuz 2017 14:55

Nikah tarihlerini unutulmaz kılmak için 2 ay önceden tarih aldılar

Niğde’de takvimlerin 07.

Nikah tarihlerini unutulmaz kılmak için 2 ay önceden tarih aldılar

07 Temmuz 2017 14:55

07.2017 göstermesi nedeniyle evlilik tarihini unutulmaz kılmak isteyen Niğde’li çiftlerden Derya Özkaymak ile Soner Karakuzu evlilik tarihi için 2 ay önceden sıra alarak evlendirme dairesinin yolunu tuttu.


Niğde Belediyesi Evlendirme birimine başvuruda bulunan çift, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyerek 07.07.2017’da Niğde Belediyesi Evlendirme Birimine başvurdu. Toplamda 22 çiftin başvurduğu Evlendirme dairesinde Derya Özkaymak ve Soner Karakuzu çiftçi ömür boyu mutluluğa şahitlerin huzurunda evet dedi.


Niğde Belediyesi evlendirme Dairesi Memuru Adem Öcal tarafından kıyılan nikahta Damak Soner Karakuzu duygularını şçyle ifade etti; ‘‘ İki ay öncesinden hazırlıklarımızı yaptık ve bu günü özel seçtik. Her şeyimizi tamamladık Nikahımızı kıydık. Mutluyuz.’’ dedi.




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