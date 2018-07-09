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09 Temmuz 2018 13:16

Off Road Tutkunları Niğde’de Buluştu

Niğde Belediyesi ve Niğde Off Road kulübünün ortaklaşa düzenlediği 2.

Off Road Tutkunları Niğde’de Buluştu

09 Temmuz 2018 13:16

Off Road Şenlikleri Niğdelilerin yoğun ilgisini gördü.


22 farklı ilden yaklaşık 200 aracın yarıştığı Off Road etkinlikleri Niğdelilere görsel şölen yaşattı. Vatandaşın yoğun katılım gösterdiği etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, oda başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.


Belediye Başkanı Rifat Özkan eşi Münevver Özkan hanımefendi ile birlikte off road aracına binerek pisti renkli görüntülerle tamamladı. Yarışta dereceye girenlere ödüllerini veren Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Off road yarışlarına katılan yarışmacıları, kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Ama işin en güzel yanı böyle bir şölende hep yüreğimizde yaşayan şehitlerimizin çocuklarını yanımızda görmek, onlarla beraber olmak, onları zaten hiç unutmuyoruz. Buradan haykırıyoruz şehitler ölmez vatan bölünmez. Onların çocukları bizim çocuklarımız. Vatanla birlikte bize emanet. Bu gibi etkinliklerde her zaman yanımızda olacaklar inşallah. Tüm halkımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Vali Yılmaz Şimşek ise; “15 Temmuz Milli Birlik günü ve haftası çerçevesinde ilimizde böyle bir off road organizasyonunun düzenlenmesi ilimiz adına çok memnuniyet verici. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu güzel organizasyon bundan sonraki yıllarda da daha geniş katılımla ilimize yakışır şekilde kutlanmaya devam eder” dedi.


4 ayrı kategoride gerçekleşen yarışmada 1. Klasman şampiyonu İskenderun Off-Road Kulübü’nden Murat Sever olurken, 2. Klasmanda Çukurova Off Road Kulübü üyesi Hasan Vatalakoğlu finiş çizgisini rakiplerinin önünde geçti. 3. Klasmanda Beyşehir Off-Road Kulübü’nden Abdullah Şam, 4. Klasmanda ise Osmaniye Off-Road Kulübü’nden Mehmet Demirel gruplarında birincilik elde etti.




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