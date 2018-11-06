Öğrencilerden atık yağ kampanyası

Atık yağları getiren vatandaşlara bulaşık deterjanı hediye edildi.

İletişim Fakültesi öğrencilerinin başlattığı kampanyada atık yağların dökülmesini engellemek için vatandaşları bilgilendirdiler. İletişim Fakültesi öğrencileri Saadet İlayda Matur, Rojbin Tuncer, Elif Ezgi Tekinay ve Nurcan Şahin isimli öğrenciler Şadırvan parkta stant açtı. Stantta 'Yağını Dökme Geleceğini Kirletme, ayrı biriktirelim geri kazanalım' sloganıyla vatandaşları bilgilendirdiler. Öğrenciler adına bilgi veren Elif Ezgi Tekinay, “Amacımız düzenlenen kampanyada atık yağların ve atık pillerin çevreye verdikleri zararla ilgili bilgi verirken bu konuda vatandaşlarımızın neler yapması gerektiği konusunda halkın bilinçlendirilmesi sağlamak. Bu kapsamda, Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre bulaşık deterjanı hediye ettik. Ayrıca 5 litre atık yağ biriktiren vatandaşların atık yağlarının belediye ekiplerince evlerinden alınabileceği bilgisini verdik” dedi.

Stant süresi boyunca vatandaşlar tarafından biriktirilen atık yağ ve atık pilleri teslim alan İletişim Fakültesi öğrencileri, çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için vatandaşlarımızın duyarlı olması gerektiği hususunda çağrılarda bulundu.