Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 11:55

Öğrencilere ‘Sanal hayatta kaybettiklerimiz’ semineri veriliyor

Niğde’de öğrencilere ‘Sosyal Medya Ahlakı ve Sanal Hayatta kaybettiğimiz Gerçekler’ konulu eğitim semineri veriliyor.

Öğrencilere ‘Sanal hayatta kaybettiklerimiz’ semineri veriliyor

06 Haziran 2018 11:55


Niğde Gençlik Hizmetleri Gençlik Liderleri tarafından verilen eğitimde amacın nesillerin uyanık olmalarını ve izledikleri programları ‘Düşünce Süzgecinden’ geçirerek almalarını sağlamak olduğu vurgulandı.


Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada: ‘‘Sanal hayatta kaybettiğimiz gerçekler adlı sunum çalışmasında izlediğimiz dizilerin, filmlerin, kliplerin, reklamların arkasında verilen subliminal mesajların hayatımızı, gençlerimizi çok fazla etkilediğini görüyoruz. Sosyal medyayı çok fazla kullanan genç nesilleri gerçek yaşamdan uzaklaştırarak sanal hayatta daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak için planlı olarak birçok şey yapılıyor. Bunun için amacımız genç nesillerin uyanık olmalarını ve izledikleri programları ‘Düşünce Süzgecinden’ geçirerek almalarını sağlamaktır’’ denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç