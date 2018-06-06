Öğrencilere ‘Sanal hayatta kaybettiklerimiz’ semineri veriliyor

Niğde Gençlik Hizmetleri Gençlik Liderleri tarafından verilen eğitimde amacın nesillerin uyanık olmalarını ve izledikleri programları ‘Düşünce Süzgecinden’ geçirerek almalarını sağlamak olduğu vurgulandı.

Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada: ‘‘Sanal hayatta kaybettiğimiz gerçekler adlı sunum çalışmasında izlediğimiz dizilerin, filmlerin, kliplerin, reklamların arkasında verilen subliminal mesajların hayatımızı, gençlerimizi çok fazla etkilediğini görüyoruz. Sosyal medyayı çok fazla kullanan genç nesilleri gerçek yaşamdan uzaklaştırarak sanal hayatta daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak için planlı olarak birçok şey yapılıyor. Bunun için amacımız genç nesillerin uyanık olmalarını ve izledikleri programları ‘Düşünce Süzgecinden’ geçirerek almalarını sağlamaktır’’ denildi.