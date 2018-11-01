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Öğrencileri kuşlar için yuva yaptı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde ilkokul öğrencileri hazırladıkları kuş evleri ve yemlikleri ağaçlara astı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ilkokul öğrencileri hazırladıkları kuş evleri ve yemlikleri ağaçlara astı.


Hasangazi ilk ve Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Esra Ergül:" Doğa ve hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah kuşlar bu yemlerle beslenirler ve olumsuz hava şartlarından etkilenmezler" dedi.


Öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları yemlerin bulunduğu yemlikleri ve kuş yuvalarını ağaçların dallarına astılar. Öğrenciler birbirinden farklı model ve renkte kuş evleri ve yemlik köylüler tarafından büyük ilgi gördü.

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