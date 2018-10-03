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Öğretmenler, öğrenci ve velilere aşure ikram etti

Altunhisar Barbaros İlkokulu öğretmenleri, öğrenci ve velilere aşure ikram etti.


Altunhisar Barbaros İlkokulu Müdürü Hüseyin Özdere, Müdür yardımcısı Pınar Karakoyun, öğretmen Murat Atlı, Onur Yılmaz, Adem Bektaş, Sibel Filikçi, Seyran Köz, Sibel Tuncer Şişman, yardımcı hizmetli Abdi Şahin ve Tolga Görgün okul personelinin tamamının katkısı ile okulun öğrencilerine, velilere ve programa katılan misafirlere aşure ikramı yapıldı.


Aşure ikramı İlçe müftüsü Abdullah Yakalı'nın duası ile başladı. Programa katılan Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Sayar'da misafirlere aşure ikram ettiler. Programa okul müdürleri öğretmenler ve veliler büyük ilgi gösterdi. Aşureyi öğrenci velileri ve öğretmenler hep birlikte okulun bahçesinde yaptılar.

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