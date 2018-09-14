Öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Niğde’de İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırladığı 100 günlük eylem planı kapsamında öğretmenlere yönelik ’Trafik Güvenliği Semineri’ düzenlendi.
Niğde'de İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırladığı 100 günlük eylem planı kapsamında öğretmenlere yönelik 'Trafik Güvenliği Semineri' düzenlendi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine, trafik polisleri toplamda 1887 öğretmen katıldı. Öğretmenlere, trafik güvenliği ve farkındalığı, genel trafik kurallarının yanı sıra hız limitleri, emniyet kemeri ve kask kullanımı, güvenli sürüş ilkeleri, trafikte hoşgörü konuların bilgiler verildi.