İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Niğde’de İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırladığı 100 günlük eylem planı kapsamında öğretmenlere yönelik ’Trafik Güvenliği Semineri’ düzenlendi.

Niğde'de İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırladığı 100 günlük eylem planı kapsamında öğretmenlere yönelik 'Trafik Güvenliği Semineri' düzenlendi.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine, trafik polisleri toplamda 1887 öğretmen katıldı. Öğretmenlere, trafik güvenliği ve farkındalığı, genel trafik kurallarının yanı sıra hız limitleri, emniyet kemeri ve kask kullanımı, güvenli sürüş ilkeleri, trafikte hoşgörü konuların bilgiler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.