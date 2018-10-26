Okul geçit görevlileri ile okul önleri daha güvenli

Niğde'de okul geçit görevlilerine eğitim verildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde merkezde bulunan okul geçit görevlilerine eğitim verdi.

Okula giriş çıkışlarda trafik güvenliği için eğitim verildiği ve eğitimin ara ara devam edileceği bildirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimleri esnasında okulda ve çevresinde güven içinde bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Çocuklarımızın günlük yaşamlarının büyük bir bölümü eğitim kurumlarında geçmekte ve okul emniyeti çocuklarımızın güvenliğinin sağlanması bakımından ayrı bir önem ve önceliğe sahip bulunmaktadır. Okullarımızda, yakın çevresinde ve okul güzergâhında güvenlik önlemlerinin sistematik bir şekilde alınarak yaşama geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Niğde ilk, orta ve lise öğrencileri, öğretmenleri ve gönüllü velilerine okul önlerinde ve geçitlerinde öğrencilerin güvenli şekilde okula giriş çıkışlarını sağlamak amacıyla 58 öğretmen, 40 öğrenci ve 8 veliye‘Okul Geçit Görevlileri' eğitimi verilmiştir” denildi.