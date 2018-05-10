Fuarın açılışına Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar ve Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile okul müdürleri ve davetliler katıldı. Okulda Ocak ayından itibaren yürütülen proje kapsamında 40 proje sergilendi. Yapılan törende konuşan Okul Müdürü Veysel Aşgın; “Okulda göreve başladıktan sonra azimli öğretmenlerimizle birlikte birçok başarıya imza attık. Her yıl yapılan TEOG sınavlarında en az bir şampiyon çıkaran öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlarla Niğde’de bir ilki daha başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize ders ve sınıf ortamı dışında ihtiyaç duydukları bir sosyal alan daha kazandırdık. Zeka oyunları atölyemiz sayesinde öğrencilerimiz daha verimli zaman geçirecek ve çevrelerinde olmayan bir alan ile ilgilenmiş olacaklar. Bu sayede zararlı alışkanlıklardan ve internet bağımlılığının ağına düşmekten kurtulacaklar” dedi.