Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 09:13

Okuma, yazma öğrenen kadınlar kep fırlattı

Niğde’de okuma yazma kursunu tamamlayan ve yaşları 40 ile 70 arasında değişen 10 kadın diploma sevincini kep atarak kutladı.

Okuma, yazma öğrenen kadınlar kep fırlattı

12 Mayıs 2018 09:13


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Niğde’de başlatılan okuma yazma kursuna katılan ve yaşları 40 ile 70 arasında değişen 10 kadın için mezuniyet töreni düzenlendi. Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulunda düzenlenen törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, okul müdürleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.


Sunuculuğunu okuma yazma öğrenen kadınların yaptığı törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, “Öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel okuyorlar, okumayı öğrenmişler. İnşallah kazanmış oldukları becerileri bundan sonrada devam ettirecekler. Daha da geliştirecekler. Daha çok kitap okuyacaklar. Toplumda aydın kişiler olarak yerlerini alacaklardır” dedi.


Torununun çiçek verdiği 58 yaşındaki Fatmana Korkmaz, kurslara torunuyla birlikte geldiğini belirterek, “Hiç okuma yazma bilmiyordum. Okuyacaktım annem babam göndermedi okula. Kursa başladığımda ayağım kırıldı. Buna rağmen her gün kurslara geldim. Bu yaşta torunumla birlikte kep giydim” diye konuştu.


Kursa 68 yaşındaki annesi Müslime ile katılan Nurcan Atlı da minibüs duraklarının adını okuyamadığı için sıkıntı yaşamasından dolayı kursa katılmaya karar verdiğini ifade etti. Atlı, bundan sonra utanmayacağı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
15
°
C
  • Cumartesi
    15°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç