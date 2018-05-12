Okuma, yazma öğrenen kadınlar kep fırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Niğde’de başlatılan okuma yazma kursuna katılan ve yaşları 40 ile 70 arasında değişen 10 kadın için mezuniyet töreni düzenlendi. Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulunda düzenlenen törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, okul müdürleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Sunuculuğunu okuma yazma öğrenen kadınların yaptığı törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, “Öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel okuyorlar, okumayı öğrenmişler. İnşallah kazanmış oldukları becerileri bundan sonrada devam ettirecekler. Daha da geliştirecekler. Daha çok kitap okuyacaklar. Toplumda aydın kişiler olarak yerlerini alacaklardır” dedi.

Torununun çiçek verdiği 58 yaşındaki Fatmana Korkmaz, kurslara torunuyla birlikte geldiğini belirterek, “Hiç okuma yazma bilmiyordum. Okuyacaktım annem babam göndermedi okula. Kursa başladığımda ayağım kırıldı. Buna rağmen her gün kurslara geldim. Bu yaşta torunumla birlikte kep giydim” diye konuştu.

Kursa 68 yaşındaki annesi Müslime ile katılan Nurcan Atlı da minibüs duraklarının adını okuyamadığı için sıkıntı yaşamasından dolayı kursa katılmaya karar verdiğini ifade etti. Atlı, bundan sonra utanmayacağı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.