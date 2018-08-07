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07 Ağustos 2018 14:53

Ömer Halisdemir Tarım Lisesi eğitim ve öğretime başlıyor

Niğde Bor İlçesi Çukurkuyu Kasabasında 18 Derslikli Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına açılıyor.

Ömer Halisdemir Tarım Lisesi eğitim ve öğretime başlıyor

07 Ağustos 2018 14:53


Tarla Bitkileri ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı bölümlerinden oluşan Tarım Lisesine 40 öğrenci kayıt yaptırdı.


Tarım ve Hayvancılık alanında Niğde’nin en büyük oranını oluşturan Çukurkuyu’da ailelerin bu alanlar üzerinden geçimini sağlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir adına yaptırılan lise Niğde’den giden talep üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Tarım Lisesi olarak yapılmasına karar verdi. Hızlı bir şekilde inşaatı tamamlanan Tarım Lisesi bu yıl öğrenci kaydına başladı. Bugüne kadar 48 öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade eden Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, beldede yaşayan aileler ve gençler için büyük bir imkan olduğunu söyledi.


Koçak, Tarım ve Hayvancılık Beldesi olan Çukurkuyu’da yapılan Tarım Lisesi için Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Milletvekillerine teşekkür etti.


Organize Hayvancılık sahası ile Çukurkuyu Tarım bölgesi olacak


Yıllardır Tarım ve Hayvancılık konusunda Niğde’de de adından söz ettiren Çukurkuyu’nun son yıllarda gelen destek ve yatırımlarla beldenin daha da gelişeceğini ifade eden Başkan Koçak; “18 Derslikli Şehir Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl eğitim ve öğretime başlayacak. Beldemizi daha ilerlere taşıyacak olan gençler için büyük bir imkan. Niğde’mizin büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamasından dolayı Niğde için son derece yerinde bir uygulama. Tarım Lisemiz, tarımımızı daha ileri seviyelere taşımaya katkıda bulunacak ve bilinçli çiftçilerin yetişmesini sağlayacak. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Belediyemizin de ortak olduğu Organize Hayvancılık sahası ile beldemiz tarımı gelişecek. 2 bin 500 dönüm arazi üzerine kurulumu biten Tarıma dayalı Hayvancılık bölgesinin Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bölgede 5 bin damızlık sığır yetiştirilerek ülke ekonomisine büyük desteği olacak” dedi.




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