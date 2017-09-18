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18 Eylül 2017 15:37

Ömer Halisdemir Üniversitesi elma hasadına başladı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Uygulama ve Araştırma alanında kurulu 50 dekarlık elma bahçesinde hasat yapılıyor.

Ömer Halisdemir Üniversitesi elma hasadına başladı

18 Eylül 2017 15:37

Farklı elma çeşitlerinin bulunduğu Golden delicious elma çeşidinin hasadı başladı.


Hasat hakkında bilgilendirme yapan Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zafer Ulutaş, “2017 üretim yılı için fakültemizin uygulama ve araştırma alanından yaklaşık 70-80 ton elma almayı tahmin etmekteyiz. Hasat edilen elmalar sınıflara ayrılarak soğuk hava depolarına transfer edilmektedir. Farklı elma çeşitlerimizin yanı sıra armut, erik, kiraz, şeftali, nektarin gibi meyve türlerinin de üretimini yapmaktayız. Aynı zamanda Fakültemizde Bal üretimi de yapılmaktadır. Ürünlerimiz Üniversite personelinin ve Niğde Halkımızın tüketimine sunulmaktadır” dedi.




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