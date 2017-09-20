Ömer Halisdemir Üniversitesi yeni öğrencileri otogarda karşılıyor

Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali önüne kurulan “Öğrenci Bilgilendirme Standı” ile öğrencileri güler yüzlü bir biçimde karşılayan Üniversitemiz çalışanları, Ülkemizin farklı şehirlerinden kayıt işlemleri için gelen öğrencileri ve ailelerini her konuda bilgilendiriyor. Standa gelen öğrenciler sıcak bir şekilde karşılandıktan sonra Niğde ve üniversite hakkında bilgi alabiliyor.

Okul ve yurt işlemleri, şehirde sağlanan ulaşım hizmetleri, nerelerde yemek yendiği, nerelerde gezilebildiği ve kültür-sanat çalışmalarının hangi noktalarda gerçekleştirildiği gibi birçok konuda bilgi alabilen üniversiteliler ve aileleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne ait bu hizmetten oldukça memnun kaldıklarını belirtti.