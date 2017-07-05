Dr. Nejat Veziroğlu, zırhlı araçlar için yardımcı güç ünitesi geliştirdiklerini söyledi.

Ürettikleri güç ünitesinin zırhlı araçların elektrik ihtiyacını karşıladığını söyleyen Veziroğlu, “Burada 2004 yılından itibaren hidrojen ve yakıt pili teknolojilerini geliştirmesi üzerine çalışıyoruz. Seramik tabanlı katooksit yakıt pili. Savunma sanayisi ile beraber yaklaşık 10 yıldır, bu tip ana ve ara birimlerin sistemlerini geliştirmesi üzerine odaklanmış bir durumdayız. Çok yoğun AR-GE çalışmaları yürütüyoruz. Bir seramik tabanlı yakıt pilinden yaklaşık 65 Watt civarında bir güç çekiyoruz. Bu dünyanın ilk beş sıralamasına girecek bir güç. Diğer yandan ülkemizde bir hücre çalışması yapılmıyor. Genel olarak akademik yani çok küçük boyutlarda söz konusu” dedi.

Prof. Dr. Nejat Veziroğlu, “Sistemimiz mevcut komasyonel sistemlerin aksine çok yüksek elektrik üretebilen bir sitem. Hidrojen yada hava ile çalışıyor. Hareketli hiçbir aksam olmadığı için yakıtın enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu şekilde de bilinen bir güç santrallerinden ya da içten yanmalı motorlar dan çok yüksek verimli olarak çalışabiliyor. Bizim hedef ve planımız evlere yerleştirilmesiyle kombinin yerini alabilecek yeni sistemler geliştirilmesi ve bu sayede kombi gibi ısı değil aynı zamanda elektrikte üreten sistemlerin evlere kurulması ve bütün evlerin kendi elektriğini ve ısısını üretebilmelerini sağlaması.Geliştirdiğimiz farklı sistemler var bu sistemler prototik aşamalarındalar. En Son yaptığımız prototikte de savunma sanayisine yönelik Zırhlı araçlar için bir yardımcı güç ünitesi geliştirdik. Bu sistemimiz 6 KW’lık bir güce sahip. Net olarak 3KW’lık güç üretebiliyor. Düşündüğümüz zaman ülkemizde bu boyutta memran elektrot grubu çalışması bile yokken biz bunlardan komple bir sistem ürettik. Bu ürettiğimiz sitem zırhı araçların elektrik ihtiyacı karşılayabiliyor” diye konuştu.