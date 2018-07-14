Ömer Halisdemir Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

Ailelerin büyük ilgi gösterdiği törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademik ve idari personel, davetliler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk konuşmayı mezun öğrenciler adına, bu yıl ilk defa mezun veren Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Birincisi Harun Meral yaptı. Meral’in ardından üniversitemiz uluslararası öğrencileri adına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu Mohammad Abdoul Rachid Sankara ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrasya Araştırmaları Bölümü lisansüstü mezunu Umsunay Zhumasheva birer konuşma yaptı.

Öğrenci konuşmalarının ardından program, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar’ın konuşması ile devam etti.

Konuşmasında öğrencilerin aileleri ile üniversitemiz akademik personeline teşekkür eden Prof. Dr. Muhsin Kar, mezun öğrencilere seslenerek “Büyük bir gayret, sabır ve disiplin ile sürdürdüğünüz eğitim-öğretim hayatınızın zorlu bir aşamasını daha başarı ile tamamlamış bulunmaktasınız. Öğrenim süresince, dinamik bir akademik kadro ve çağdaş bir müfredat ile karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmeniz, geleceğin belirsizliklerini göğüsleyebilmeniz ve nitelikli bir şekilde mezun olmanız için elimizden gelen gayreti gösterdik. Devletimizin sağladığı imkanlar dahilinde bu konuda da büyük ölçüde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Karşınıza çıkan engellerin üstesinden gelirken aldığınız eğitimin faydasını gördüğünüzde bu durumu daha iyi değerlendireceğinize inanıyorum” ifadelerini kullanarak onlara değerli tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından bölümlerinde ilk üçe giren mezun öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi, bölüm birincilerinin kütüklere plaka çakması ile devam eden tören, keplerin havaya atılması ve öğrencilerin doyasıya eğlenmesinin ardından sona erdi.