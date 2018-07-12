Ömer Halisdemir’in kabri Türk bayraklarıyla donatıldı

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından binlerce vatandaşın Ömer Halisdemir’i ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okuyarak dualar ediyorlar.

Türkiye’ye darbe yapmak isteyen FETÖ mensuplarının kalkışmasına 15 Temmuz gecesi ilk kurşunu sıkan Niğdeli kahraman şehit Ömer Halisdemir’in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasındaki mezarına ziyaretçi akını devam ediyor. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken karargâhı ele geçirmek için yanında 20 kadar askerle komutanlığa gelen cuntacı General Semih Terzi’yi kendi komutanı Zekai Aksakallı’nın emri ile vuran ve daha sonra 30 kurşunla şehit edilen Kahraman Asker Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin millet iradesi ile önüne geçilmesinin yıl dönümünde kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret edenler dua edip çocuklarına Halisdemir’i anlatıyor.

Ülkemiz üzerindeki tuzakların ters çevirdi

Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için Trabzon’dan gelen Mustafa Yerlikaya’da, 15 Temmuzun ülkemiz üzerine kurulan tuzaklardan biri olduğunu değerlendirerek, Ömer Halisdemir’in o geceki yaptığını şu cümlelerle anlattı; “Ülkemiz üzerindeki tuzakların ters çeviren bir olaydı bu. Bu herkesin harcı değil ve herkese de nasip olmaz. Ömer Halisdemir’den Allah razı olsun. Din için, vatan için, bayrak için kendini kurşunların önüne attı. Minnet borçluyuz. Belki o anda o fedakarlığı göstermemiş olsaydı belki de başka bir durumda olacaktık, devletimizin bekası olmayacaktı. Dış güçler ülkemize hakim olacaktı ama canını siper etti“

Hep gelmek istedim ve bugün asker oğlumla geldim

Ömer Halisdemir’in mezarına Kütahya’dan gelen Ömer Yıldırım ise, “Ömer Halisdemir’i gidip alnından öpmek için vaadim vardı. Asker oğlumu da alarak buraya geldim Ömer Halisdemir’i ziyaret ettim. Allah mekanını cennet eylesin, vatanımızda böyle evlatların yetişmesini nasip etsin” dedi.

Ömer Halisdemir bu vatanın Kahramanıdır

Gebze’den gelen 13 yaşındaki Burhan Ertan ise, “Ömer Halisdemir bu vatanın kahramanıdır. Onun gibi kahramanlar olmasaydı bu vatanda rahat yaşayamazdık. Allahım bizi de onun gibi asker onun gibi böyle vatandaş olmamızı nasip etsin” diye konuştu.

Halisdemir’in kabrine ziyaretler devam ederken, 15 Temmuz günü Halisdemir’in kabrinde tören düzenlenecek.