Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 12:00

Ömer Halisdemir’in kabri Türk bayraklarıyla donatıldı

15 Temmuz hain Darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı Kahramanlıkla simge olan Niğdeli Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

Ömer Halisdemir’in kabri Türk bayraklarıyla donatıldı

12 Temmuz 2018 12:00

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından binlerce vatandaşın Ömer Halisdemir’i ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okuyarak dualar ediyorlar.


Türkiye’ye darbe yapmak isteyen FETÖ mensuplarının kalkışmasına 15 Temmuz gecesi ilk kurşunu sıkan Niğdeli kahraman şehit Ömer Halisdemir’in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasındaki mezarına ziyaretçi akını devam ediyor. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken karargâhı ele geçirmek için yanında 20 kadar askerle komutanlığa gelen cuntacı General Semih Terzi’yi kendi komutanı Zekai Aksakallı’nın emri ile vuran ve daha sonra 30 kurşunla şehit edilen Kahraman Asker Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor.


15 Temmuz darbe girişiminin millet iradesi ile önüne geçilmesinin yıl dönümünde kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret edenler dua edip çocuklarına Halisdemir’i anlatıyor.



Ülkemiz üzerindeki tuzakların ters çevirdi


Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için Trabzon’dan gelen Mustafa Yerlikaya’da, 15 Temmuzun ülkemiz üzerine kurulan tuzaklardan biri olduğunu değerlendirerek, Ömer Halisdemir’in o geceki yaptığını şu cümlelerle anlattı; “Ülkemiz üzerindeki tuzakların ters çeviren bir olaydı bu. Bu herkesin harcı değil ve herkese de nasip olmaz. Ömer Halisdemir’den Allah razı olsun. Din için, vatan için, bayrak için kendini kurşunların önüne attı. Minnet borçluyuz. Belki o anda o fedakarlığı göstermemiş olsaydı belki de başka bir durumda olacaktık, devletimizin bekası olmayacaktı. Dış güçler ülkemize hakim olacaktı ama canını siper etti“



Hep gelmek istedim ve bugün asker oğlumla geldim


Ömer Halisdemir’in mezarına Kütahya’dan gelen Ömer Yıldırım ise, “Ömer Halisdemir’i gidip alnından öpmek için vaadim vardı. Asker oğlumu da alarak buraya geldim Ömer Halisdemir’i ziyaret ettim. Allah mekanını cennet eylesin, vatanımızda böyle evlatların yetişmesini nasip etsin” dedi.



Ömer Halisdemir bu vatanın Kahramanıdır


Gebze’den gelen 13 yaşındaki Burhan Ertan ise, “Ömer Halisdemir bu vatanın kahramanıdır. Onun gibi kahramanlar olmasaydı bu vatanda rahat yaşayamazdık. Allahım bizi de onun gibi asker onun gibi böyle vatandaş olmamızı nasip etsin” diye konuştu.


Halisdemir’in kabrine ziyaretler devam ederken, 15 Temmuz günü Halisdemir’in kabrinde tören düzenlenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç