Ömer Halisdemir’in kabrine 1 buçuk milyon ziyaretçi geldi

Akdemir, ‘Görmeden Gitmeyin’ sloganıyla kabre gelen vatandaşların Niğde’nin kültürenl varlıklarını görmesi için yönlendirme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Akdemir, “Ömer Halisdemir’in kabrine çok fazla insan geliyor. Geçen yılki verilere göre 2 yılda 1 buçuk milyona yakın vatandaşımız geldi. Vatandaşlarımız gelmişken neden Niğde’yi görmesin diye kültürel varlıklarımızdan haberdar etmek için yönlendirme levhaları koyduk. Gümüşler Manastırında da bu şekilde yönlendirmeler yapacağız. Gümüşler Manastırında yabancı turistlerin uğrak yerlerinden birisi. Niğde’de başka kültürel varlıklar var Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere Roma döneminden kalma eserler ve mekanların olduğunu gösteren tabelalar koyacağız. Niğde’nin turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda Niğde Belediyesi, Niğde İl Özel İdaresi ve Karayolları müdürlüğü destek verecek” dedi.

176 tane tabela takılacak

Vatandaşların şehrin kültürel ve doğa turizmini görmeleri için şehrin giriş ve çıkışlarından yönlendireceklerini ifade eden Akdemir; “Niğde’nin tarihi ve kültürel varlıklarına ulaşım noktasında yerini gösteren tabelalar ve levhalarla ilgili çalışma başlattık. 5 günden beri hem şehrin merkezinde ve köylerimizde tarihi kültürel varlıklara ulaşımı kolaylaştıran levhalar asıyoruz. Toplamda 176 tane levha asımı yapacağız. Bu levhaların Karayolları Müdürlüğü şehrin önemli noktalarına yerleştirilecek. Ömer Halisdemir’in kabrine çok yerli ziyaretçi geliyor. O ziyaretin sonrasında Niğde’nin kültürel varlıklarından haberdar etmek için ‘Görmeden Gitmeyin’ anlamında bir mesaj olması için çalışmamızı yapıyoruz. Bu çalışmalarla birlikte tanıtım anlamında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.