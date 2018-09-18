Oto yıkamada akaryakıt satışına bir gözaltı

Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde oto yıkama işi yapan bir iş yerinde çekiciye kaçak akaryakıt satışı yapan 1 kişi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler yaptığı aramada ise 69 adet su damacanası içerisinde her biri 19 litrelik kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ulukışla İlçesi Koçak Köyünde O.K. kendisine ait oto yıkama iş yerinde çekiciye akaryakıt satışı yaptığı esnada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ekipler, oto yıkama makinasının bulunduğu yerde bir hortum tespit etti. Hortumun yaklaşık 35 metre aşağıda bulunan barakaya indiği gören Jandarma ekipleri barakada yaptığı aramada, 69 adet su damacanası içerisinde her biri 19 litrelik toplam bin 311 litre motorin ile akaryakıt ve ikmalinde kullanılan 1 adet motor ve pompa ele geçirdi. Olayla ilgili işletme sahibi O.K. gözaltına alındı.