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Otomobil ile tır çarpıştı:2 Yaralı

Niğde’de otomobilin tıraa arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobilin tıraa arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri yolu Galericiler Sitesi önünde Ömer Denek yönetimindeki 26 AK 347 Plakalı otomobil, seyir halindeki 51 DA 860 TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ömer D., Selma D. yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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