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19 Kasım 2017 02:21

Otomobil kanala uçtu, vatandaşlar yaralıların çıkarılmasını seyretti: 2 yaralı

Niğde’de otomobil kanala uçtu, kaza yerine gelen vatandaşlar film seyreder gibi yaralıların çıkarılmasını bekledi.

Otomobil kanala uçtu, vatandaşlar yaralıların çıkarılmasını seyretti: 2 yaralı

19 Kasım 2017 02:21


Edinilen bilgiye göre olay Niğde merkez Selçuk mahallesi kanal boyunda bulunan kanaldaki köprüde meydana geldi. 51 HK 758 plakalı otomobil sürücüsü Serkan G. köprüden geçeceği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden kanala uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven ile kanala inen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları otomobilden çıkararak ilk müdahaleyi kanalda yaptı. İtfaiye ekipleri ise kanala demir sedye indirerek yaralıları demir sedyeye ip bağlayarak yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda çevredeki vatandaşlarında yardımı ile yukarıya çıkardılar. Kanaldan çıkarılan yaralılar ambulanslara alınarak Niğde Ömer Halisdemir eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerine gelen mahalle sakinleri ise ‘ demir korkuluk yok bir şey yok. Burada çoluk çocuk olsa ne yapacak. Bunların Allah’ı vicdanı yok mu. Bu köprüde beton var, diğer köprüde beton var niye buralara demir korkuluk takılmıyor’’ diye tepki gösterdi.


Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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