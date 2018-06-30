Otomobil koyun sürüsüne daldı; 20 koyun telef oldu

Kazada 20 koyun telef oldu, 3 kişi yaralandı.

Kaza E-90 karayolu Ulukışla Ereğli yolu Tepeköy girişinde sabaha karşı Ali Rıza Şen (32) yönetimindeki 33 AAG 444 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü Ali Rıza Şen, Esra Özer (21) ve Hacer Aydoğdu (54) yaralandı Yaralılar Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Araç hurdaya dönerken kazada 20 koyunda telef oldu.

Jandarma kazayla ilgi inceleme başlattı.