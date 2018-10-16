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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Niğde’de uçuruma yuvarlanan otomobil sürücü yaralandı.

Niğde'de uçuruma yuvarlanan otomobil sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Niğde -Adana Otoyolunun Göbekli Dağ mevkiinde bir aracın, uçuruma yuvarlandığı bilgisi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 33 AHE 04 plakalı otomobilin sürücüsü Selim Y. (42) sağlık ekipleri tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AFAD ekipleri başka bir yaralı olma durumuna karşı çevrede arama yaptı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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