Otomobil takla attı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Ulukışla Kolsuz rampasında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa B. yönetimindeki 38 ZH 318 plakalı otomobil rampa inişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Ters olarak tarlaya düşen otomobil içerisinde bulunan 5 kişi ve sürücü Mustafa B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar otomobil içerisinde bulunan yaralıları çıkarttı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları Ulukışla ve Bor İlçe devlet Hastanelerine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.