Otomobilde 500 gram esrar ele geçirildi

Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Ulukışla Eminlik uygulama noktasında 68 DF 485 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada araç içerisine zulalanmış 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.E. (21), S.A. (25) ve İ.Y. (31) gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan” adli işlem yapılan 3 kişi, sorgularının ardından Ulukışla Adliyesine çıkarılacağı öğrenildi.