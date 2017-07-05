Otomobiller çarpıştı, mahallenin çocuklar kazayı inceledi

Alınan bilgiye göre kaza Niğde Merkez Selçuk Mahallesi Şehit Salim Erten Sokak ile Umut Sokağı ayıran kavşakta meydana geldi.

06 EFM 09 plakalı otomobil sürücüsü Mezba caddesine doğru giderken 51 HC 084 plakalı otomobil ile kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kavşağın yanında bulunan parktaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören mahalle sakinleri kazayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen 112 Acil servis ekipleri araçta bulunan iki yaralı kadına olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sevisine kaldırdı. Kaza yerine gelen mahallenin çocukları kaza yapan otomobilin yanına giderek otomobili incelediler. Kaza sırasında parkta çocukların oturdukları otomobilin ağaca çarparak durması da olası faciayı önledi.

Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.