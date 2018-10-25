İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobiller çarpıştı:3 yaralı

Niğde’de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Selçuk Mahallesi Özel Sokak'taki kavşakta meydana geldi. H. M. yönetimindeki 51 KU 154 plakalı otomobil ile R. S. idaresindeki 51 EE 586 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazada çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobillerden bir tanesi kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan H. M., R.S. ve A.Y. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.