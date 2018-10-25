Otomobiller çarpıştı:3 yaralı

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Selçuk Mahallesi Özel Sokak'taki kavşakta meydana geldi. H. M. yönetimindeki 51 KU 154 plakalı otomobil ile R. S. idaresindeki 51 EE 586 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobillerden bir tanesi kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan H. M., R.S. ve A.Y. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.