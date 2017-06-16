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16 Haziran 2017 14:09

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

Niğde’de otomobiller kavşakta çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

16 Haziran 2017 14:09


Edinilen bilgiye göre kaza gece saat 00.20 saatlerinde yeni terminal kavşağında meydana geldi.


Sürücüleri öğrenilemeyen 51 DD 615 plakalı otomobil kavşağa gireceği esnada Kayser istikametinden Adana istikametine gitmekte olan 70 AF 177 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri her iki otomobildeki yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 6 yaralı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acil Servise tedavi altına alınan 6 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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