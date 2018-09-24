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Otomotiv firması üniversiteye otomobil ve motor hibe etti

Özel bir otomobil markası tarafından öğrencilerin üzerinde uygulama yapabilmesi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine eğitim amaçlı 1 adet 2018 model otomobil, 4 adet motor ve 2 adet şanzıman hibe edildi.


Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları çerçevesinde hibe ettiği 1 adet 2018 model 4X4 otomobil ile 4 adet otomobil motoru ve 2 adet de şanzıman Üniversite Otomotiv Teknolojisi Programı'nın yer aldığı Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından teslim alındı.


Otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler için yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Otomobil markası hibe etti.


Otomobil ve motorları teslim alan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversite-sanayi işbirliğinin büyük önem taşıdığını ifade ederek eğitime verilen desteğin karşılığının mutlaka alınacağını ifade etti.

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