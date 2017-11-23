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23 Kasım 2017 12:56

Özel çocukların sergisi büyük beğeni aldı

Niğde Fertek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi okulunda eğitim gören özel çocukların yaptıkları el işi ürünler beğeni topladı.

Özel çocukların sergisi büyük beğeni aldı

23 Kasım 2017 12:56


Özel çocukların yaptığı el işlerini inceleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Şimşek, “Toplumumuzun dezavantajlı kesimini oluşturan bu çocuklarımıza yönelik hizmet veren bu okulumuzda eğitim-öğretim desteği ile yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel sosyal beceriler ve el becerilerini geliştirerek iş hayatına atılmalarına ve toplumla uyumlarının artacağına inanmaktayım” dedi.


Okul ziyaretinde Müdür Mustafa Yıldırım’dan öğrencilerin eğitim durumları ve okuldaki faaliyetler hakkında bilgi alan Şimşek, Zihinsel Öğrenme Yetersizliğinin bireyin zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlı sınırlılıklar ve yetersizlikler görülmesi durumu olduğunu belirtti. Dr. Çiğdem Şimşek, “Zihinsel gelişimdeki yetersizlik nedeniyle bireyin eğitim performansı ve sosyal uyum becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların zihinsel işlevleri ve sosyal davranışları yaşıtlarına göre geri ve yetersizdir. Bu çocuklar yaşıtlarına göre geç ve güç öğrenir sınıf ya da toplum içi kurallara uymakta genellikle zorlanır gerekli sosyal davranışları geliştirmekte yetersizlik gösterirler. Çocuklarımızın ilerde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak meslek öğrenmelerine, ayrıştırılmamış, bireyler olarak yetiştirilmelerine sundukları katkıdan dolayı okul idaresi ve personeline teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.




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