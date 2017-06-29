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29 Haziran 2017 10:36

(Özel Haber) Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada

Niğde’deki bir benzin istasyonunda görevliye ’Ne bakıyorsun?’ dedikten sonra kafa atan ve arabadan aldığı silahla havaya ateş eden müşteri, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

(Özel Haber) Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada

29 Haziran 2017 10:36


Edinilen bilgiye göre Niğde merkezde bulunan bir benzin istasyonunda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, akaryakıt almaya gelen bir müşterinin, görevli Enver A.’ya ’Ne bakıyorsun?’ dediği ve tartıştığı öğrenildi. Tartışma sırasında Enver A.’ya kafa atan müşteri, kavgayı ayırmaya gelen diğer görevlileri görünce araçta bulunan silahını alarak havaya 3 el ateş etti.


Akaryakıt istasyonundaki olay, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.


Polis ekiplerinin gelmesi ile kavga yatışırken, iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.




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