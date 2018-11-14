Öztürk: "Yerel seçimlere hazırız"

Emin Alper Öztürk, 2019 Yerel Seçimleri için hazır olduklarını söyledi.

Başkan Öztürk, düzenlediği basın toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, ‘‘31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Niğde Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm ilçe ve beldelerimizde aday adaylık başvuruları başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanlığı olarak da sorumluluk alanımızda bulunan Niğde Belediye Başkanlığı ve 15 beldemizde var gücümüzle çalışmaktayız. Allah'ın izni hemşerilerimizin teveccühü ile bu seçimlerden alnımızın akıyla çıkıp başarıya ulaşacağımıza inancımız tamdır. Genel başkanımızın ifade ettiği gibi Bize Allah'ın himayesi yeter, Bize Allah'ın keremi yeter, Bize Milletimizin sevgi ve desteği yeter'' dedi.

Türkçe ezan tartışmaları ve Andımız kararlarıyla ilgili açıklamada bulunan Öztürk, açıklamasının devamında şunları söyledi;

"Birlik ve beraberliğimizi çürütmeye çalışan bir dip akıntısı gün geçtikçe yaygınlık kazanmaktadır. Maalesef Türklük üzerinden millet ile hesap görülmektedir. Türkçe ezan tartışmaları ile maneviyatımız sömürülmekte, milli ve manevi değerlerimiz örselenmektedir. Bir yandan bunlar olurken diğer yandan Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'e hakaret eden Yunan tezlerine methiyeler düzen, Fesli Türk Düşmanını ziyarete gitmesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Diyanet işleri Başkanının 10 Kasım arifesinde yapmış olduğu bu ziyaret nasıl bir çarpıklığın mahsulüdür? Birkez daha belirtmek isteriz ki Türk Milletinin ortak değerlerine saldıranlara maneviyatımızda cevaz yoktur, asla da hoşgörü olmayacaktır. Herkes duysun herkes bilsin ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milletimizin ortak değeridir ve bu gerçek asla değişmeyecektir. Diğer taraftan Danıştay 8. Dairesinin Andımız ile ilgili vermiş olduğu kararla okullarımızda andımızın okutulması mümkün hale gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının ve dolayısıyla müdürlüklerinin söz konusu karara uygun bir biçimde okullarda andımızı okutmaya başlatmalarını sabırsızlıkla beklemekteyiz''

Düzenlenen basın toplantısına MHP Merkez İlçe yönetil kurulu üyeleri yanısıra İl Başkanı Cumali İnce'de katıldı.