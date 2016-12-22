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22 Aralık 2016 14:33

Paletli ambulans hastaların umudu oldu

Paletli ambulans hastaların umudu oldu

22 Aralık 2016 14:33

Niğde’nin Eynelli köyünde rahatsızlanan adamın yardımına paletli ambulans yetişti. Paletli ambulansla bulunduğu yerden alınan adam hastaneye kaldırıldı.
Niğde’de 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle hastaların imdadına 112 Acil Servisin Paletli ambulansı yetişiyor.
Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Eynelli köyünde böbreklerinden rahatsız olan 37 yaşındaki Mustafa Şenler yolların karlı olmasından dolayı paletli ambulans ile Çamardı Devlet hastanesine nakli gerçekleştirildi.
Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, paletli ambulansların 24 saat nöbette olduğunu yardım halinde karları paletle aşarak hastaya ulaştığını söyledi. Müdür Yücel, ‘’Geçtiğimiz çarşamba günü bir diyaliz hastası ve sobadan zehirlenen iki kişi de yine paletli ambulans ile hastaneye nakli gerçekleştirildi. Paletli ambulans 1 hafta içerisinde 4 hastaya müdahale ederek en yakın hastanelere nakillerini gerçekleştirdi. Paletle Ambulans 7/24 hazır şekilde bekliyor.’’dedi.



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