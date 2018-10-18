Patates toplayan işçiler doludan römork altına saklanarak korundu

Niğde'de etkili olan yağmur ve dolu yağışı patates hasadı yapan çiftçileri zor durumda bıraktı. Çiftçiler doludan korunmak için traktör römorkunun altına saklandı.

Çiftlik ilçesinde aniden bastıran yağmur ve dolu patates hasadı yapan çiftçileri etkiledi. Dün aniden bastıran ve giderek şiddetini arttıran yağmur ve dolu sebebiyle patatesler su içinde kaldı. İşçiler ise traktör römorkunun altına girerek doludan korundu.