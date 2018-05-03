Patateste Y Virüsüne çözüm bulunacak

Patateste Y virüsünün gittikçe artmasından dolayı çözümler bulmak için her alandan katılımcıların bulunduğu çalıştay 2 gün sürecek. Çalıştayda tohumların temiz olması vurgulanırken virüsün insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığı sadece ürünün kalitesini etkilediği belirtildi.

Niğde bölgesi için çok önemli bir ürün olan patates bitkisinde, özellikle tohumluk patateste üretiminde en büyük problemlerden olan patates Y virüsü hakkında çalıştay düzenlediklerini söyleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitkisel üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Ulubaş Serçe, çalıştay ile ilgili açıklamasında şunları söyledi: ’’Bu toplantı kapsamında ülkemizde ve dünya da tohumluk patates üretiminde patates yetiştiriciliğinde patates Y virüsünün oluşturduğu sorunlar nelerdir bunların çözümünde öncelikle hangi alanlarda çalışmalar yapılmalıdır ve özüm önerileri nelerdir. Cevap bulmaya ve rapor hazırlamaya çalışacağız. Patates y virüsü aslında ürünün kalite ve miktarını düşüren bir hastalıktır. Fakat son yıllarda yeni ırkların gelişmesiyle özellikle yumrularda çok etkili zararlar meydana getirmeye başladı. Yumrularda kalitenin düşmesi tohumların tamamen yok olmasına sebep olan hastalıklar getirmeye başladı. Arazide bu hastalığın belirtilerini göremediğimiz için tohum ve patates üreticileri sertifikasyon sistemlerinde bu hastalığı tanımlayamıyorlar. Ve hastalık gittikçe artıyor. Dolayısıyla bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Başlıca önemli olan şey tohumların temiz olması araziye ekimi yapılmadan önce hastalıklardan ari olarak dikim ve ekim yapılması gerekiyor. Bu hastalık doğrudan kaliteye etki ettiği için çiftçilerimiz için bu sorunların çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bitki hastalıklarının insan sağlığı açısından genel olarak herhangi bir sakıncası yok . çok yoğun maruz kalmadıkları taktirde’’

Çalıştaya Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat Kaymak, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, tohum firmaları ve davetliler katıldı.