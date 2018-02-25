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25 Şubat 2018 17:44

Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncusu ’Tahsin Paşa’ Niğdelilerle Buluştu

Niğde Belediyesi şehirde eksikliği hissedilen kültürel etkinlikleri Niğdelilerin hizmetine sunmaya devam ediyor.

Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncusu ’Tahsin Paşa’ Niğdelilerle Buluştu

25 Şubat 2018 17:44

Bu kapsamda Araştırmacı, Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Niğde Belediyesi’nin katkılarıyla hayranlarıyla bir araya geldi.


Bahadır Yenişehirlioğlu’nun ’Abdülhamit Han Vefat Ayı’ adlı söyleşisi Kültür Merkezi’nde Niğdelilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Söyleşi öncesinde hayranlarıyla bir araya gelen Bahadır Yenişehirlioğlu okurları için kitaplarını imzaladı, sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi.


’Payitaht Abdülhamit’ dizisinde ’Tahsin Paşa’ karakterini canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu, adeta ’yaşayarak oynadığı’ karakterin hayatını kendine özgü üslubuyla Niğdelilere anlattı.




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