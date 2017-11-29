Pazarcıyı öldüren zanlı tutuklandı

tutuklandı.

Dün Bor ilçesi Salı Pazarında İbrahim B. (65) ile kuruyemiş satan pazarcı Esat K.’dan (29) kuru üzüm satın aldı. Zanlı İbrahim B., kuru üzümü eksik tarttığını iddia ederek tartışma başladı. Kısa sürede diğer esnafların araya girmesiyle ayrılan taraflardan cinayet zanlısı İbrahim B. bir süre sonra tekrar tezgaha geldi. İbrahim B., kuruyemişçi Esat K. ile tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim B., kuruyemişçiyi boğazından bıçakladı. Esat Kıran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı 65 yaşındaki İbrahim B., Bor İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Bor Adliyesine sevk edildi. İbrahim B. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.