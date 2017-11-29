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29 Kasım 2017 14:17

Pazarcıyı öldüren zanlı tutuklandı

Niğde’de pazarcı 29 yaşındaki Esat Kıran’ı boğazından bıçaklayarak ölümüne neden olan 65 yaşındaki İbrahim B.

Pazarcıyı öldüren zanlı tutuklandı

29 Kasım 2017 14:17

tutuklandı.


Dün Bor ilçesi Salı Pazarında İbrahim B. (65) ile kuruyemiş satan pazarcı Esat K.’dan (29) kuru üzüm satın aldı. Zanlı İbrahim B., kuru üzümü eksik tarttığını iddia ederek tartışma başladı. Kısa sürede diğer esnafların araya girmesiyle ayrılan taraflardan cinayet zanlısı İbrahim B. bir süre sonra tekrar tezgaha geldi. İbrahim B., kuruyemişçi Esat K. ile tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim B., kuruyemişçiyi boğazından bıçakladı. Esat Kıran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Cinayet zanlısı 65 yaşındaki İbrahim B., Bor İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Bor Adliyesine sevk edildi. İbrahim B. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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