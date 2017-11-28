Pazardaki kavga cinayetle bitti

Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi Salı pazarında kuruyemiş satan Esat K. (29) ile 3 kişi arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında pazarcı Esat K. boğazından bıçaklandı.

Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince pazarcı Esat K., Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Esat K., Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine sevk edildi ve burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.