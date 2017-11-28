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28 Kasım 2017 13:52

Pazardaki kavga cinayetle bitti

Niğde’de semt pazarında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Pazardaki kavga cinayetle bitti

28 Kasım 2017 13:52


Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi Salı pazarında kuruyemiş satan Esat K. (29) ile 3 kişi arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında pazarcı Esat K. boğazından bıçaklandı.


Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince pazarcı Esat K., Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Esat K., Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine sevk edildi ve burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.




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