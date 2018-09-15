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Pehlivanlar Niğde'de meydana çıktı

Niğde Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Uluslararası Niğde Şehri Güreş Müsabakaları düzenlendi.


5 Şubat Stadında düzenlenen “Uluslararası Niğde (Darül Pehlivaniye) Şehri Güreş Müsabakaları” sloganıyla düzenlenen müsabakalara 400 güreşçi katıldı. Birçok Niğdeli vatandaşın katıldığı müsabakalarda güreşçiler ter döktü.


Geçmişte Niğde'nin ünvanının darü'l pehlivaniye olarak anıldığını belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde'de ata sporunu canlandırmak için müsabakaların geleneksel olacağını söyledi.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, "Niğde'nin tanıtılması ve geleneksel sporların yaşatılması çok önemli. Yurt içi ve Yurt dışında 400 sporcu geldi. Geleneksel değerlerimizin yaşatılması ve gençlere sevdirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması çok iyi olacak'' dedi.

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