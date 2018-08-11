Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 09:39

Polisten ‘Huzur 51’ uygulaması

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından Huzur 51 Niğde 9 asayiş uygulaması yapıldı.

Polisten ‘Huzur 51’ uygulaması

11 Ağustos 2018 09:39


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İl merkezinde 6 noktada önleyici yol denetimi yapılırken, umuma açık yerler, park ve bahçeler denetlendi. Polis ekiplerince araba kontrolleri gerçekleştirildi ve şüphelilerin Genel Bilgi Taraması sorgulandı.


Yaklaşan Kurban Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde geçirmeleri, suç ve suçluların engellenmesi için söz konusu uygulamayı yaptıklarını belirten Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “Şehir merkezinde 3 ana bölgede 142 personelle uygulamaları yapıyoruz. Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak ve yaklaşanKurban Bayramı’na vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için bu uygulamaları yapıyoruz. Bazen anlık bazen de planlı uygulamalarımız devam edecek. Suç ve suçlulara asla geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek her türlü suçun üzerine gittik, gitmeye de devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız bize güvensin ve destek olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç