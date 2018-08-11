Polisten ‘Huzur 51’ uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İl merkezinde 6 noktada önleyici yol denetimi yapılırken, umuma açık yerler, park ve bahçeler denetlendi. Polis ekiplerince araba kontrolleri gerçekleştirildi ve şüphelilerin Genel Bilgi Taraması sorgulandı.

Yaklaşan Kurban Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde geçirmeleri, suç ve suçluların engellenmesi için söz konusu uygulamayı yaptıklarını belirten Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “Şehir merkezinde 3 ana bölgede 142 personelle uygulamaları yapıyoruz. Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak ve yaklaşanKurban Bayramı’na vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için bu uygulamaları yapıyoruz. Bazen anlık bazen de planlı uygulamalarımız devam edecek. Suç ve suçlulara asla geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek her türlü suçun üzerine gittik, gitmeye de devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız bize güvensin ve destek olsun” dedi.