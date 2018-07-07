Polisten ‘Huzur Niğde 8’ uygulaması

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube Müdürlükleri personeli ile 8 noktada 290 polis memurunun katılımıyla uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında, il giriş ve çıkışlarında trafik kontrolü yapılırken, kamuya açık mekanlar, eğlence mekanları, park ve bahçelerde genel asayiş kontrolleri gerçekleştirildi.

Ekipler uygulamada, şüpheli görülen araçları ve yayaları durdurarak, kimlik sorgulaması yaptı. Umuma açık yerleri de denetleyen ekipler, uygulama kapsamında kimlik sorgulaması yaptı ve araçları kontrol etti.