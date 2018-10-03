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Pozantı-Niğde otoyolu havadan görüntülendi

Niğde İl Koordinasyon Kurulunda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Niğde-Ankara otoyolunun 2020 yılında biteceğini söyledi.


Pozantı-Niğde arası biten otoyol havadan çekilen görüntülerde, Niğde Güney gişelerine kadar gidiş geliş yapılıyor. Kalan kısım Niğde-Ankara otoyolu ise inşaatının devam ettiği 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacak. Vali Şimşek, açıklamasında, “Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turhan Ankara-Niğde Otoyolunu incelemesinde yaptığı açıklamada normal süresi 2022 yılında bitecek olan otoyolun yüklenici firma tarafından kapasite artırılarak 2020 yılında tamamlayacağını açıklamıştı. Hem ülkemiz için hemde Niğde için çok önemli bir proje. İnşallah 2020 yılında 2 yıl içerisinde otoyol bitmiş olacak. Bu prjenini bitmesiyle birlikte Edirne'den otoyola giren bir sürücü kesintisiz bir şekilde Şanlıurfaya'ya kadar seyahat edecek. Sadece Niğde-Ankara arası eksik bu yolun bitirilmesiyle tamamıyla bitmiş olacak. Niğde olarak otobana en yakın il olarak Niğde-Ankara arası 30 kilometre kısalacak ve 2 saate düşecek. Niğdemizin lokasyonu açısında güçlendirici bir yönü olacak. İnşallah ülkemize, milletimize ve Niğde'mize hayırlı olsun” dedi.

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