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26 Temmuz 2018 12:20

Rahatsızlanan İspanyol dağcı helikopterle kurtarıldı

Niğde’nin Çamardı ilçesi yakınlarında bulunan Aladağların en yüksek zirvesi Demirkazık Dağı Yedigöller mevkiinde rahatsızlanan İspanyol dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı.

Rahatsızlanan İspanyol dağcı helikopterle kurtarıldı

26 Temmuz 2018 12:20


Aladağların Demirkazık zirvesi yakınlarında bulunan Yedigöller mevkiinde kamp yaparken rahatsızlanan ve dağdan kendi imkanlarıyla inemeyen İspanyol kadın dağcı Maria Del Carmen Jimenez Rubales, yapılan bir operasyonla özel helikopterle kurtarıldı. Karın ağrısı şikayet nedeniyle rahatsızlanan ve gece yarısında gerçekleştirilen operasyon sonucunda helikopterle alınan kadın dağcı Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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