Rahatsızlanan İspanyol dağcı helikopterle kurtarıldı

Aladağların Demirkazık zirvesi yakınlarında bulunan Yedigöller mevkiinde kamp yaparken rahatsızlanan ve dağdan kendi imkanlarıyla inemeyen İspanyol kadın dağcı Maria Del Carmen Jimenez Rubales, yapılan bir operasyonla özel helikopterle kurtarıldı. Karın ağrısı şikayet nedeniyle rahatsızlanan ve gece yarısında gerçekleştirilen operasyon sonucunda helikopterle alınan kadın dağcı Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.