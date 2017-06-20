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20 Haziran 2017 13:15

Ramazan’da çarşı bayrama hazır

Ramazan Bayramına sayılı günler kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı.

Ramazan’da çarşı bayrama hazır

20 Haziran 2017 13:15


Ramazan boyunca durgunluk yaşayan çarşı esnafının ise yüzü güldü. Niğde’de Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla çarşı-pazarda hareketlilik başladı. Kimileri Bayram alışverişini bir hafta öncesinden tamamlarken kimileri de bayram alışverişini son haftaya sakladı. Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan rengarenk şekerler ise tezgahlardaki yerini aldı. Şekerden çikolataya, lokumdan kolonyaya, gibi birçok ikramlık alan vatandaşlar fiyatların uygun olduğunu söyledi. Çarşı esnafı, 5-25 lira arasında değişen şekerlerin olduğunu belirterek, “Ramazan Bayramı’nın olmazsa olmazı şekerler, 2 haftadır tezgâhta alıcılarını bekliyor. Şeker Bayramı olması dolayısıyla satışlarımız arttı. Arife günü bir yoğunluk bekliyoruz. Her bütçeye uygun şekerlerimiz mevcut.” dedi.


Bayram alışverişiyle satışları artan bir diğer sektör ise giyim ve ayakkabı oldu. Bayramla beraber satışlarının arttığını söyleyen giyim mağazaları, “Bayramların vazgeçilmezlerinden birisi de bayramlıktır. Güzel bir elbisenin altına güzel bir ayakkabı tercih edilir. Babalar Günü ve bayramın birbirine yakın olmasından dolayı satışlarımız arttı, durumdan memnunuz.” diye konuştu.




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