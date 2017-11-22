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22 Kasım 2017 12:58

’Rat Modelleri’ sergisine yoğun ilgi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde hazırlanan ’Laboratuvar Hayvanları Anatomisinin Öğretilmesinde Alternatif Bir Yaklaşım: Alkid Resin Metodu ile Hazırlanmış Rat Modelleri’ sergisi yoğun ilgi gördü.

’Rat Modelleri’ sergisine yoğun ilgi

22 Kasım 2017 12:58


Türk Patent Enstitüsü tarafından 2014 yılında tescil edilmiş bir kadavra hazırlama ve muhafaza tekniği olan AlkidResin Tekniğinin kullanılmasıyla hazırlanan serginin açılışı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar tarafından gerçekleştirildi.


TÜBİTAK tarafından desteklenen “Ratın Alkid Resin Metodu ile İşlenerek Eğitim Öğretim Materyali Hazırlanması” projesi kapsamında üretilen materyallerden oluşan sergi, Üniversite Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim Çınaroğlu ve Arş. Gör. Hacı Keleş tarafından hazırlandı.


Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sergi ile ilgili açıklama yapan Yrd. Doç. Dr. Selim Çınaroğlu, “Alkidresin tekniği ile işlenmiş bu kadavralar hedef grupların işini kolaylaştıracaktır. Kadavralarda ağır koku ve ıslaklık gibi problemleri ortadan kaldıran mevcut teknik ile ulaşılan hedefler doğrultusunda rat dışındaki laboratuvar hayvanları kullanıcıları, Tıp Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Sağlık Yüksekokulları ve sağlık alanında eğitim veren diğer kuruluşların gerçek doku kullanarak eğitim öğretim materyallerinin hazırlanması yeni hedefimizdir” ifadelerini kullandı.


Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar tarafından, katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Selim Çınaroğlu ve Arş. Gör. Hacı Keleş’e teşekkür belgesi takdim edilmesiyle devam eden sergi, katılımcılardan büyük beğeni topladı.




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